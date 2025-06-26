Четвертое в РФ генконсульство Белоруссии открыли в Нижнем Новгороде

Он напомнил, что до этого в Нижнем Новгороде работало отделение посольства, теперь город стал четвертым в России, где работает генконсульство Белоруссии. В зону его охвата также входят Ивановская, Владимирская, Пензенская, Костромская, Рязанская, Ярославская области и Мордовия.