Четвертое в РФ генконсульство Белоруссии открыли в Нижнем Новгороде

Он напомнил, что до этого в Нижнем Новгороде работало отделение посольства, теперь город стал четвертым в России, где работает генконсульство Белоруссии. В зону его охвата также входят Ивановская, Владимирская, Пензенская, Костромская, Рязанская, Ярославская области и Мордовия.
С 24 по 26 июня в Нижнем Новгороде проходит XII Форум регионов России и Республики Беларусь. На него в том числе прибыли председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и глава Совета Республики Нацсобрания Беларуси Наталья Кочанова.
Как писал «Ъ-Приволжье», открыть генеральное консульство Белоруссии в Нижнем Новгороде премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил в июне 2024 года. Для него в нижегородском кремле освободили корпус № 11, переселив сотрудников государственно-правового департамента, аппарата депутата Госдумы Романа Любарского и обслуживающий правительственные здания персонал в «Дом связи».