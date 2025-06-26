Песков напомнил, какая страна первой в мире применила ядерное оружие

В этом году исполняется 80 лет с момента первой атомной бомбардировки японских городов со стороны США. Хиросима и Нагасаки подверглись атомным бомбардировкам в августе 1945 года. Траурные церемонии в этих городах проходят каждый год 6 и 9 августа. В мае-апреле текущего года власти Нагасаки и Хиросимы приняли решение зарезервировать места на мемориальной церемонии в честь годовщины атомной бомбардировки для всех стран, представленных в ООН.