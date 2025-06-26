На Урале суд разобрался в истории с незаконными выборами главы Березовского

19 марта в Березовском суд признал решение городской думы об избрании главы незаконным. Гордума же решила по итогам выборов утвердить на пост градоначальницы Юлию Маслакову. Об этом сообщает Свердловский облсуд.
— Маслакова выдвигала свою кандидатуру на выборах. Однако в итоге она передумала руководить муниципальным округом и обратилась с административным иском в суд, — уточняет инстанция.
По итогу суд удовлетворил иск Юлии Маслаковой. Но это решение решила обжаловать городская дума. 26 июня Свердловский облсуд оставил в силе решение суда первой инстанции и не удовлетворил жалобу гордумы.
Напомним, что Юлия Маслакова проигнорировала свою инаугурацию в феврале. Женщина перед выборами попыталась организовать самоотвод. Ее кандидатуру поддержали 17 депутатов.