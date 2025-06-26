Мэрия Уфы закрыла газету «Уфимская неделя»

Общественно-политическая информационно-познавательная газета «Уфимская неделя» была приложением «Вечерней Уфы» (учредитель — городская администрация), выходила каждый четверг. На ее страницах публиковались новости республики, официальные сообщения, репортажи с культурных мероприятий, криминальные сводки, а также прогноз погоды, программа телепередач, афиши, объявления и развлекательный контент (гороскопы и сканворды).