Мэр Кудрявцев назвал сроки окончания ремонта моста на Фрунзе в Новосибирске

За последние дни рабочие уложили и забетонировали защитный слой, установили подвесную систему водоотведения, укрепили основание, а также очистили и покрасили балки с карнизами.
Следующий этап — укладка асфальта и монтаж новых барьерных ограждений. По плану, эти работы завершатся к середине июля. После этого ремонтная бригада перейдёт на левую сторону путепровода.
Полностью закончить проект планируют к октябрю 2025 года. Финальные штрихи включают замену деформационных швов, модернизацию системы отвода воды, укрепление сопряжений, новое дорожное покрытие и тротуары, а также установку современных перил.