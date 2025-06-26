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Мэр Кудрявцев назвал сроки окончания ремонта моста на Фрунзе в Новосибирске

В Новосибирске продолжается масштабный ремонт путепровода на улице Фрунзе. Сейчас подрядчики занимаются правой частью конструкции — той, что ведёт от центра города.

Источник: Сиб.фм

За последние дни рабочие уложили и забетонировали защитный слой, установили подвесную систему водоотведения, укрепили основание, а также очистили и покрасили балки с карнизами.

Следующий этап — укладка асфальта и монтаж новых барьерных ограждений. По плану, эти работы завершатся к середине июля. После этого ремонтная бригада перейдёт на левую сторону путепровода.

Полностью закончить проект планируют к октябрю 2025 года. Финальные штрихи включают замену деформационных швов, модернизацию системы отвода воды, укрепление сопряжений, новое дорожное покрытие и тротуары, а также установку современных перил.