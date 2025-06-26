Почему страны ЕС массово снимают запрет на противопехотные мины

Почему Польша вооружается противопехотными минами
Сейм Польши проголосовал за денонсацию Оттавской конвенции 26 июня. Не все парламентарии были за, но отказаться от запрета на применение противопехотных мин их убедил вице-премьер и глава Минобороны Владислав Косиняк-Камыш. Он аргументировал срочность денонсации конвенции необходимостью обеспечить «безопасность региона».
При голосовании 413 членов сейма одобрили выход из конвенции, 15 проголосовали «против», трое воздержались. Законопроект после принятия в нижней палате парламента передадут в сенат. Предполагается, что члены верхней палаты также его одобрят.
Заместитель главы Минобороны Польши Павел Бейда в марте заявлял, что Вооруженные силы республики намерены использовать противопехотные мины для реализации программы «Восточный щит», которая предполагает строительство оборонительной линии длинной 800 км на границе с Россией и Белоруссией. Систему укреплений планируется построить к 2028 году. Часть линии заминируют с использованием противопехотных мин.
В эфире радиостанции RMF FM Бейда объяснил, что «ситуация на границе серьезная», а мины станут одним из элементов «Восточного щита». Замминистра обороны подчеркнул, что в настоящее время в арсенале Польши нет противопехотных мин, но страна может организовать их выпуск. «Это порядка нескольких сотен тысяч, можно говорить о миллионе [штук]», — добавил он.
Представитель Минобороны обратил внимание, что Польша стремится получить от ЕС как можно большее финансирование на обновление и пополнение вооружения и боеприпасов.
Премьер-министр Польши Дональд Туск также педалировал выход страны из Оттавской конвенции. «Проблема в том, что в нашем окружении есть те, кого мы можем бояться, или те, кто участвует в войне, — у всех это [оружие] есть», — цитировала в марте главу польского правительства газета Wiadomosci.
К Оттавской конвенции Польша присоединилась в 1999 году. Соблюдать условия документа в полной мере республика начала только в 2013 году. Польша ликвидировала все запасы мин в течение трех лет.
Позиция стран Прибалтики
Латвия, Литва, Эстония вместе с Польшей продвигали инициативы по выходу из Оттавской конвенции. В марте 2025 года министры обороны стран представили совместное заявление, в котором призывали отказаться от соблюдения норм договора о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин.
В пресс-службе Минобороны Эстонии обосновали свое стремление выйти из конвенции ухудшением ситуации в регионе. Представители ведомства заявили, что после ратификации соглашения Россия и Белоруссия стали источниками военных угроз, использование противопехотных мин могло бы усилить «обороноспособность» восточного фланга НАТО.
Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур отметил, что республика не планирует разрабатывать и применять противопехотные мины, но решение по этому вопросу следует принимать в соответствии с позицией других членов Североатлантического альянса.
4 июня решением парламента в Эстонии одобрили денонсацию международного соглашения. Решение о выходе из конвенции поддержал 81 депутат из 89.
В конце мая за выход из Оттавской конвенции проголосовали парламентарии Финляндии. Одобрили такое решение 157 депутатов, против выступили только 18.
Литва отказалась от соблюдения запрета на использование противопехотных мин в мае. Из 200 депутатов литовского сейма закон о денонсации конвенции одобрили 107 человек.
Латвия вышла из Оттавской конвенции в апреле 2024 года. Закон, денонсирующий соглашение, подписал президент страны Эдгар Ринкевичс. В пояснительной записке к документу говорится, что обстановка в регионе за два десятилетия с момента ратификации Латвией конвенции «существенно изменилась». В Минобороны Латвии считают, что противопехотные мины значительно увеличивают обороноспособность, а найти альтернативу такому вооружению не представляется возможным.
Реакция Москвы и Киева
Власти Украины уже рассматривают вопрос о выходе из Оттавской конвенции. В мае заместитель руководителя офиса президента Ирина Верещук заявила о необходимости отказа от соблюдения договоренности 1997 года о запрете противопехотных мин.
«Возможно, пришло время поддержать настойчивые просьбы наших военных и предпринять шаги для выхода Украины из этой конвенции», — сказала она.
Россия не является участником Оттавской конвенции, как США, Китай и еще 31 страна. В российском МИД заверили, что страна разделяет цели и задачи соглашения, но ратификацию Оттавской конвенции считает в настоящее время нецелесообразной, так как наземные мины для противодействия пехотным войскам остаются эффективным средством обеспечения целостности границ страны.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что страны ЕС, выходя из Оттавской конвенции, запугивают своих граждан российской угрозой.
«Обидно, что страны, декларирующие себя как одни из ярких продолжателей идей демократии и гуманности, действуют, отказываясь от античеловеческих законов», — заявил парламентарий «Ленте.ру».
Депутат добавил, что страны НАТО вынуждены строить минные заграждения, чтобы обосновать рост трат на содержание НАТО. Выгодополучателями в этом случае будут не граждане стран Европы, а участники военно-промышленных программ. Эти компании получат финансирование за счет сокращения расходов на здравоохранение, образование и других социальных сфер.
Участниками Оттавской конвенции считаются 164 государства. Они обязаны не применять, не выпускать, не приобретать и не поставлять другим государствам негуманные боеприпасы.