Почему страны ЕС массово снимают запрет на противопехотные мины

Премьер-министр Польши Дональд Туск также педалировал выход страны из Оттавской конвенции. «Проблема в том, что в нашем окружении есть те, кого мы можем бояться, или те, кто участвует в войне, — у всех это [оружие] есть», — цитировала в марте главу польского правительства газета Wiadomosci.