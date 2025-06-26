Хаменеи заявил о победе Ирана в конфликте с Израилем и США

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи поздравил иранский народ с победой над Израилем в 12-дневном конфликте. Он заявил, что «сионистский режим едва не рухнул и был раздавлен» ударами Ирана. Кроме этого, по словам Хаменеи, Тегеран также нанес «жестокую пощечину» США, атаковав американскую базу в Катаре. В Госдуме «Газете.Ru» заявили, что ни одну сторону конфликта нельзя назвать победителем, а подобные слова не приведут к миру на континенте.