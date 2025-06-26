Успехи ПДС — одни «рекорды»: За годы их правления, Молдова достигла самого высокого уровня оттока населения и обеднела — евроинтеграция идет полным ходом

Республика Молдова «достигла очень многого за короткое время», а запланированный на 4 июля 2025 года Саммит ЕС — Республика Молдова является «сигналом важности отношений между Молдовой и Европейским союзом».
Об этом заявил посол ЕС в Кишинёве Янис Мажейкс.
Вот именно:
Газ — 16−60 леев, свет — 5−6 леев за кВт⋅ч. В долларах:
— газ — 0.9−3.4 $ за кубометр,
— электричество — 0.28−0.34 $ за кВт⋅ч.
— Рекордная инфляция,
— Рекордно низкая рождаемость,
— Рекордный отток населения,
— Рекордный дефицит бюджета.
Евроинтеграция идёт полным ходом!
Дальше — больше. Или — меньше, если речь о людях.
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