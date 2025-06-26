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Успехи ПДС — одни «рекорды»: За годы их правления, Молдова достигла самого высокого уровня оттока населения и обеднела — евроинтеграция идет полным ходом

Проевропейские власти не только не смогли остановить отток населения, но и зафиксировали рекордные показатели миграции и обеднения страны.

Источник: Комсомольская правда

Республика Молдова «достигла очень многого за короткое время», а запланированный на 4 июля 2025 года Саммит ЕС — Республика Молдова является «сигналом важности отношений между Молдовой и Европейским союзом».

Об этом заявил посол ЕС в Кишинёве Янис Мажейкс.

Вот именно:

Газ — 16−60 леев, свет — 5−6 леев за кВт⋅ч. В долларах:

— газ — 0.9−3.4 $ за кубометр,

— электричество — 0.28−0.34 $ за кВт⋅ч.

— Рекордная инфляция,

— Рекордно низкая рождаемость,

— Рекордный отток населения,

— Рекордный дефицит бюджета.

Евроинтеграция идёт полным ходом!

Дальше — больше. Или — меньше, если речь о людях.

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