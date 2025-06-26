Сенатор Климов назвал страны Европы лакеями Трампа

«Во-первых, они обещали это сделать к 2035 году. К этому времени Трампа уже давно не будет в Белом доме, и никто не знает, кто будет руководить США через 10 лет. Никто не знает даже, что будет с НАТО через 10 лет. Во-вторых, они зарезервировали полтора процента на любые другие расходы. То есть, по сути, это будут не 5% на оборону, а 3,5% с возможностью остальное потратить абсолютно на что угодно».