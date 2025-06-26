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Кремль: Путин в Минске встретится с наследным принцем Абу-Даби

Путин в Минске проведет переговоры с наследным принцем Абу-Даби.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин В Минске в ходе саммита Евразийского экономического союза встретится со старшим сыном президента ОАЭ шейхом Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Песков обратил внимание на то, что с наследным принцем Абу-Даби российский лидер пообщается отдельно. Также сторонами будет подписано «долгожданное соглашение о зоне свободной торговли».

Представитель Кремля пояснил, что Владимир Путин использует подобные мероприятия, чтобы «на ногах со всеми поговорить». Также будет происходить и на полях ЕАЭС в Минске.

Владимир Путин прилетит в Минск 26 июня, поучаствует в церемонии официальной встречи глав делегаций ЕАЭС. После запланировано пленарное заседание Евразийского экономического форума с участием всех глав государств ЕАЭС, кроме премьер-министра Армении Никола Пашиняна, участие которого предусмотрено в формате видеосвязи.

Дмитрий Песков рассказал, что после пленарного заседание по графику — выставка достижений автопрома, которую покажет президент Беларуси Александр Лукашенко. Затем — официальное фото и неформальное общение. На пятницу, 27 июня, запланированы заседания в узком и расширенном составах с обширной повесткой дня.

Напомним Евразийский форум с участием Путина и других лидеров государств пройдет в Минске 26 — 27 июня.

А еще вице-премьер Петкевич сказала, что пронизывает всю политику Беларуси.

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