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МИД РФ: Стамбул остается площадкой для переговоров с Украиной

Российская сторона исходит из того, что площадкой для следующих переговоров России и Украины остается Стамбул. Об этом на брифинге заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, сроки третьего раунда переговоров определяются главами делегаций — российскую возглавляет Владимир Мединский, украинскую — Рустем Умеров.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что дата следующей встречи с Украиной определится после завершения обменов военнопленными, о которых стороны договорились на предыдущих переговорах в Стамбуле. Очередной обмен состоялся, в частности, сегодня.

Россия и Украина 16 мая и 2 июня провели в Стамбуле первые за три года прямые переговоры, по итогу которых договорились об обменах военнопленными. На последней встрече стороны обменялись меморандумами о прекращении огня. Москва и Киев планировали изучать предложения друг друга, а затем обсудить их на следующей встрече, которая ожидалась после 22 июня.

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