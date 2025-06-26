Губернатор Самарской области будет выдвигать кандидатов на пост мэра

Кроме того, в Самаре завершается реформа местного самоуправления, которая предполагает отказ от двухуровневой системы управления, действующей с 2015 года. Город утрачивает статус городского округа с внутригородским делением, что в свою очередь делает муниципальных депутатов основными фигурами в вопросах избрания мэра. Соответствующий закон был принят в марте 2025 года, и теперь жители города будут наблюдать за новыми политическими процессами, которые могут изменить лицо местного самоуправления.