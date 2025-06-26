Губернатор Самарской области будет выдвигать кандидатов на пост мэра

Теперь губернатор региона будет ответственен за выдвижение кандидатур на должность мэра, что стало возможным благодаря новому законодательному акту, одобренному депутатами губернской думы на пленарном заседании в четверг.
«Согласно новому порядку, губернатор будет предлагать кандидатуры для дальнейшего голосования среди муниципальных депутатов», — пояснил председатель комитета губернской думы по местному самоуправлению Геннадий Говорков, уточнив детали новой системы.
В пояснительной записке к закону указано, что при формировании списка кандидатов губернатор будет учитывать мнения политических партий, представленных как на федеральном уровне, так и в областном парламенте, а также рекомендации таких организаций, как «Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления» и «Совет муниципальных образований Самарской области».
Ранее выборы мэра проходили по иному принципу: кандидаты выдвигались конкурсной комиссией. Именно по этому порядку в декабре 2024 года был избран действующий мэр Иван Носков. Новый порядок вступит в силу по истечении его полномочий.
Кроме того, в Самаре завершается реформа местного самоуправления, которая предполагает отказ от двухуровневой системы управления, действующей с 2015 года. Город утрачивает статус городского округа с внутригородским делением, что в свою очередь делает муниципальных депутатов основными фигурами в вопросах избрания мэра. Соответствующий закон был принят в марте 2025 года, и теперь жители города будут наблюдать за новыми политическими процессами, которые могут изменить лицо местного самоуправления.