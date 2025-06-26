В Госдуме рассказали, как Россия ответит на создание в ЕС «армии дронов»

По итогам саммита НАТО в Гааге страны-участницы альянса приняли решение по увеличению расходов на оборону до 5% ВВП в ближайшие 10 лет. Заварзин считает, что большинство стран такие расходы не осилят.
«Трамп им кулаком постучал, что-то там сказал и улетел. То, что они будут увеличивать бюджет, очевидно, но это боком выйдет. Они три процента-то не вытянут, а пять…» — цитирует депутата RTVI.
По мнению парламентария, создание «армии дронов», о которой заявил Кубилюс, объяснимо, поскольку в современных конфликтах «дроны выходят на первое место». Депутат отмечает, что наработки в этом направлении у ЕС есть, поэтому задача России — создать что-то мощное и эффективное в противовес.
Заварзин напомнил, задачу по выводу России в лидеры по беспилотникам ставил Владимир Путин.
«У нас новый род войск — войска беспилотных систем, они тоже идут по этому пути. Конфликт с Украиной показал, что это важное дело», — подчеркнул депутат.
Ранее еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс дал интервью британскому телеканалу Sky News, в котором заявил о необходимости создания «армии дронов», которая по численности должна превосходить БПЛА-потенциал России.
Владимир Путин 19 июня в ходе встречи с руководителями международных СМИ категорически отверг предположения о возможном нападении России на страны НАТО и Европы, назвав подобные заявления «ложью и бредом».