В Госдуме рассказали, как Россия ответит на создание в ЕС «армии дронов»

В ответ на планы Евросоюза по наращиванию оборонных расходов России следует развивать собственный военно-промышленный комплекс. Об этом RTVI заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. Так он прокомментировал слова еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилюса о создании в ЕС «армии беспилотников» на случай, если Россия решит напасть на европейские страны.