Что происходит с лидером Ирана Али Хаменеи. Угрозы убийства и возможные преемники

Заявление Хаменеи
На фоне завершения эскалации с США и Израилем Али Хаменеи сделал публичное заявление, в котором сообщил о победе страны над Израилем и подчеркнул, что США не достигли никаких целей в ходе военной операции.
Мое второе поздравление посвящено победе нашего дорогого Ирана над американским режимом. Американский режим напрямую вмешался в войну, поскольку почувствовал, что если не вступит, то сионистский режим будет полностью уничтожен.
Бункер Хаменеи
По данным Iran International и The New York Times, Хаменеи с момента начала израильских ударов скрывается в укреплённом бункере на северо-востоке Тегерана. Он ограничил использование электронных средств связи, чтобы затруднить слежку и определение местоположения.
В своем телеобращении один из высокопоставленных чиновников — начальник офиса Хаменеи Мехди Фазаэли — не смог прямо ответить на вопрос о здоровье лидера:
Люди, которые отвечают за защиту верховного лидера, хорошо справляются со своей работой. Если Бог даст, наш народ сможет отпраздновать победу рядом со своим лидером.
Возможные преемники Хаменеи
Согласно данным The New York Times, Хаменеи уже выбрал трёх возможных преемников, опасаясь смерти. Этот шаг стал реакцией на сообщения западных СМИ, включая Wall Street Journal, где говорилось, что Израиль рассматривает возможность ликвидации верховного лидера.
Источники издания сообщили:
«86-летний аятолла Хаменеи знает, что Израиль или США могут попытаться его убить, и он воспринял бы это как мученическую смерть».
Однако его сын Моджтаба Хаменеи, ранее считавшийся возможным кандидатом, не вошёл в число официальных преемников, что может быть сигналом о стремлении избежать обвинений в создании династического режима.
Политический контекст
В Иране после исламской революции главой государства является верховный лидер (аятолла), который имеет окончательное слово по всем государственным вопросам, включая оборону и внешнюю политику.
Выбор нового верховного лидера осуществляется Советом экспертов — органом из 88 высокопоставленных шиитских богословов, избираемых раз в восемь лет. На прошедших в 2024 году выборах большинство получили принципалисты — сторонники идеологии Исламской революции.
Как указывает RTVI, согласно Конституции Ирана (статья 111), обязанности верховного лидера в случае его гибели временно переходят к специальному совету, в который входят президент, глава судебной власти и один из авторитетных богословов.
Позиция США
Президент США Дональд Трамп ранее отказался поддержать план Израиля по ликвидации Хаменеи, опасаясь непредсказуемых последствий. Как сообщает Axios, один из американских чиновников передал:
«Это аятолла, которого ты знаешь. Против аятоллы, которого ты не знаешь».
Трамп также отметил, что знает местоположение Хаменеи и что тот является потенциальной целью, но добавил:
Мы его не тронем. По крайней мере, сейчас.
Позиция Израиля
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ликвидация Хаменеи стала одной из стратегических целей еврейского государства: «Его уничтожение теперь является частью стратегических целей Израиля. Такому человеку, как верховный лидер Исламской Республики, больше нельзя позволять существовать. Это современный Гитлер».
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху также не исключил удар по Хаменеи, подчеркнув: «Убийство Хаменеи не приведёт к эскалации, а положит конец конфликту».
Реакция России
Россия выступила с осуждением идеи ликвидации Хаменеи. Президент Владимир Путин заявил: «Я бы предпочёл, чтобы такие идеи оставались на уровне риторики».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил: «Россия решительно осудит любые действия, направленные на устранение действующего руководителя Ирана».
Реакция внутри Ирана
Несмотря на внешние угрозы, внутри страны пока нет открытых признаков раскола. Однако эксперты отмечают, что такая ситуация может измениться, особенно если конфликт продолжится и повлияет на экономику и уровень жизни.
Как пишет NYT, даже некоторые оппозиционные фигуры, такие как правозащитница Наргес Мохаммади, осудили внешнее военное давление. «Демократия не может быть установлена через насилие и войну», — заявила она.
Возможные сценарии развития событий
В своей научной статье «Иран после Хаменеи: перспективы политических перемен» профессор политологии Саид Голкар описывает несколько возможных сценариев развития событий в стране.
Один из них — сохранение статус-кво, при котором преемник будет выбран в рамках действующих институтов, получив поддержку Корпуса стражей исламской революции и ближайшего окружения Хаменеи. Также Голкар рассматривает сценарий перехода к прагматизму, где на выборы могут повлиять технократы и реформаторы, что потенциально усилит позиции экс-президента Хасана Рухани или бывшего главы судебной системы Садика Лариджани.
Третий сценарий предполагает формирование союза военных и бюрократов, в рамках которого Корпус стражей исламской революции (КСИР) заключит соглашение с гражданскими структурами, что может привести к военно-технократическому управлению. Наконец, четвертый сценарий описывает введение временного правительства: до избрания нового верховного лидера страной будет управлять временная тройка, состоящая из президента, главы суда и богослова. Однако, по мнению эксперта, это может вызвать политический вакуум.