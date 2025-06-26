Что происходит с лидером Ирана Али Хаменеи. Угрозы убийства и возможные преемники

26 июня 2025 года верховный лидер Исламской Республики Аятолла Али Хаменеи выступил с обращением к нации, в котором заявил, что Иран одержал «победу» над Соединёнными Штатами. По его словам, Вашингтон не достиг своих целей и операция завершилась провалом. Между тем, источники в иранских спецслужбах сообщают, что Хаменеи уже подготовил список из трёх возможных преемников.