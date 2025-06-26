Казахстан избран в состав Комиссии ООН по наркотикам

«Казахстан, ратифицировавший все три основные конвенции ООН по контролю над наркотиками, избран в состав Комиссии ООН по наркотикам и до 2029 года будет представлять Азиатско-Тихоокеанский регион, что возлагает на нашу страну значительную ответственность», — говорится в сообщении в четверг.