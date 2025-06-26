Казахстан избран в состав Комиссии ООН по наркотикам

«Казахстан, ратифицировавший все три основные конвенции ООН по контролю над наркотиками, избран в состав Комиссии ООН по наркотикам и до 2029 года будет представлять Азиатско-Тихоокеанский регион, что возлагает на нашу страну значительную ответственность», — говорится в сообщении в четверг.
Сообщается, что за последние пять лет объем синтетических наркотиков, изъятых из незаконного оборота, увеличился в 100 раз — с 13 кг до 1,5 тонны.
По данным, только с начала текущего года ликвидировано девять организованных преступных групп, в том числе три транснациональных. Перекрыто 111 каналов поставки наркотиков, из них 19 — международные.
Указывается, что всего правоохранительными органами арестовано наркодоходов на сумму свыше Т10 млрд.
Отмечается, что по принципу follow the money пресечены преступные схемы с использованием криптовалют, заморожено более 50 тыс. дроп-счетов на сумму свыше Т2,4 млрд.
Вместе с тем сообщается, что в Мангистауской области ликвидирована преступная группа, у которой изъяты наличные деньги и цифровые активы на сумму Т2,3 млрд.
«В области Ұлытау выявлена и обезврежена крупнейшая наркоплощадка Kaef-mafia, организованная иностранными гражданами. Арестована криптовалюта на сумму $6 млн, задержаны три лица, четверо объявлены в розыск», — сказано в сообщении.
Особое внимание уделено вопросам международного сотрудничества.
«В городе Шымкент спецпрокурорами совместно с управлением по борьбе с наркотиками министерства юстиции США (DEA) впервые создана международная следственно-оперативная группа по делу наркомаркета “Карбон”. Выявлены иностранные счета, включая криптовалютные транзакции», — сказано в сообщении.
Указывается, что в результате раскрыта международная преступная схема, выявлено 500 тыс. незаконных транзакций на Т70 млрд, конфисковано имущество на Т500 млн. Задержаны 24 лица, 18 из них под стражей.
«Также озвучено, что в рамках законодательной реформы ужесточено наказание за производство наркотиков вплоть до пожизненного лишения свободы. Одновременно смягчены меры наказания для “закладчиков”, — сказано в сообщении.
По информации, эти изменения затронули более 3,8 тыс. осужденных: 328 уже освобождены, у более чем 2,6 тыс. сокращены сроки наказания.
Отмечается, что в ходе обсуждения представители международных и неправительственных организаций подтвердили готовность к участию в совместных действиях.