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FT: удар США по Ирану может заставить Китай пересмотреть политику по Тайваню

Президент США Дональд Трамп до недавних пор позиционировал себя как изоляциониста, который не намерен втягивать США в военные конфликты за рубежом. Такая позиция вполне устраивала Пекин, который надеялся, что США будут сдержанно реагировать на его экспансионистскую политику. Однако после удара США по Ирану ситуация может измениться, пишет Financial Times со ссылкой на экспертов.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Теперь советникам председателя КНР Си Цзиньпина по внешней политике придется пересмотреть оценки того, как Вашингтон может действовать в вопросах, которые Пекин считает жизненно важными для своих национальных интересов, говорится в статье.

Как утверждает Андреа Гизелли, специалист по ближневосточной политике Китая из Эксетерского университета, в Пекине полагали, что во второй президентский срок Трамп будет более склонен к заключению сделок, более прагматичным и стабильным, однако они просчитались. Приказ Трампа об авиаударах по Ирану идет вразрез с представлениями Пекина о том, что угрозы главы Белого дома можно не воспринимать всерьез, говорится в статье.

Теперь мнение о том, что Трамп дрогнет в кризисной ситуации, опровергнуто. Это в определенной степени усилило фактор сдерживания в отношении Китая.

американский чиновник

В Тайбэе сейчас тоже скрупулезно анализируют стратегические последствия удара США по Ирану. Там считают, что Трамп «разрушил впечатление», будто в Вашингтоне бал правят изоляционисты«. В администрации Лая Циндэ надеются, что действия Вашингтона помогут сдержать Китай, однако пока неясно, как он теперь скорректирует свою политику.

Пекин, согласно FT, должен будет переосмыслить вероятность того, что Трамп будет впредь придерживаться изоляционистского подхода и решится на военное вмешательство, если Китай попытается силой взять Тайвань под контроль.

Решение Трампа поставило “под очень большой вопрос” мнение Пекина о том, что США откажутся вмешиваться в кризисы, связанные с Тайванем или территориальными претензиями Китая в Южно-Китайском море, говорится Юнь Сунь, старший научный сотрудник вашингтонского Центра Стимсона.

Кроме того, Пекину придется пересмотреть мнение о том, смогут ли его действия, включая пролеты истребителей и проходы военных кораблей у границ Тайваня, спровоцировать ответные меры со стороны Вашингтона, предполагает FT.

После ирано-израильской войны и участия США в ней китайцы будут гораздо более трезво оценивать ситуацию, резюмирует издание.

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