FT: удар США по Ирану может заставить Китай пересмотреть политику по Тайваню

Как утверждает Андреа Гизелли, специалист по ближневосточной политике Китая из Эксетерского университета, в Пекине полагали, что во второй президентский срок Трамп будет более склонен к заключению сделок, более прагматичным и стабильным, однако они просчитались. Приказ Трампа об авиаударах по Ирану идет вразрез с представлениями Пекина о том, что угрозы главы Белого дома можно не воспринимать всерьез, говорится в статье.