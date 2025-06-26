Лукашенко прибыл на IV Евразийский экономический форум

Евразийский экономический форум проходит в Минском международном выставочном центре 26—27 июня . Его проведение приурочено к заседанию Высшего Евразийского экономического совета. Оба мероприятия организованы в рамках председательства Беларуси в органах Евразийского экономического союза в 2025 году.