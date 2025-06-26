Евразийский экономический форум проходит в Минском международном выставочном центре
В программе форума проведение шести крупных тематических блоков, включающих 35 мероприятий, участниками которых станут более 2,7 тыс. человек из 33 стран.
26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл на IV Евразийский экономический форум, где вместе с главами других государств примет участие в пленарной сессии на тему «Стратегия Евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы», передает корреспондент БЕЛТА.
Евразийский экономический форум проходит в Минском международном выставочном центре
В программе форума проведение шести крупных тематических блоков, включающих 35 мероприятий, участниками которых станут более 2,7 тыс. человек из 33 стран.