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Лукашенко прибыл на IV Евразийский экономический форум

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл на IV Евразийский экономический форум, где вместе с главами других государств примет участие в пленарной сессии на тему «Стратегия Евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы», передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2024

Евразийский экономический форум проходит в Минском международном выставочном центре 26—27 июня. Его проведение приурочено к заседанию Высшего Евразийского экономического совета. Оба мероприятия организованы в рамках председательства Беларуси в органах Евразийского экономического союза в 2025 году.

В программе форума проведение шести крупных тематических блоков, включающих 35 мероприятий, участниками которых станут более 2,7 тыс. человек из 33 стран.

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