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США планируют потратить 60 миллиардов долларов на ядерную триаду

Пентагон: США планируют потратить около 60 миллиардов долларов на ядерную триаду.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 26 июн — РИА Новости. США планируют потратить около 60 миллиардов долларов на развитие и поддержку всех компонентов ядерной триады страны в 2026 финансовом году, сообщили в четверг в Пентагоне.

«Ядерная сфера находится в стадии модернизации. Поэтому бюджет на 2026 финансовый год запрашивает около 60 миллиардов на ядерную сферу для поддержки и модернизации всех трех направлений нашей триады», — сообщила высокопоставленный представитель американского военного ведомства на спецбрифинге для журналистов.