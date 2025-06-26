США планируют потратить 60 миллиардов долларов на ядерную триаду

ВАШИНГТОН, 26 июн — РИА Новости. США планируют потратить около 60 миллиардов долларов на развитие и поддержку всех компонентов ядерной триады страны в 2026 финансовом году, сообщили в четверг в Пентагоне.
«Ядерная сфера находится в стадии модернизации. Поэтому бюджет на 2026 финансовый год запрашивает около 60 миллиардов на ядерную сферу для поддержки и модернизации всех трех направлений нашей триады», — сообщила высокопоставленный представитель американского военного ведомства на спецбрифинге для журналистов.