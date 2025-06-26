Лукашенко лично встретил Путина на площадке форума ЕАЭС в Минске

МИНСК, 26 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал на площадку Евразийского экономического форума в выставочный центр BELEXPO в Минске, где его встретил лидер Белоруссии Александр Лукашенко.
Путин ранее в четверг прилетел в Минск с двухдневным визитом. Президент РФ в эти дни примет участие в мероприятиях саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Как ожидается, лидеры ЕАЭС в четверг выступят на пленарном заседании Евразийского экономического форума, который проходит в Минском международном выставочном центре BELEXPO (ММВЦ).
В торжественной обстановке Лукашенко поприветствовал и других гостей мероприятия, в частности президентов Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Киргизии Садыра Жапарова и президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, а также премьера Мьянмы Мин Аун Хлайна.
ММВЦ открылся в мае 2025 года. Общая площадь здания — 37 тысяч квадратных метров. Открытая выставочная площадь при этом составляет более 22 тысяч квадратных метров, а закрытая — почти 15 тысяч — это два бесколонных зала с возможностью трансформации на 5 изолированных залов с независимой системой инженерии.