Лукашенко лично встретил Путина на площадке форума ЕАЭС в Минске

ММВЦ открылся в мае 2025 года. Общая площадь здания — 37 тысяч квадратных метров. Открытая выставочная площадь при этом составляет более 22 тысяч квадратных метров, а закрытая — почти 15 тысяч — это два бесколонных зала с возможностью трансформации на 5 изолированных залов с независимой системой инженерии.