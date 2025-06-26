Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

И пусть все «пассажиры» умрут: Министр Дойна Нистор сравнила экономику Молдовы с «самолётом, в котором во время полета надо менять мотор и запчасти»

Легче всего нам поменять экипаж, который обеспечивает полет, и прежде всего — капитана.

Источник: Комсомольская правда

Дойна Нистор: Экономика страны — как самолет, в котором во время полета надо менять запчасти.

«По мне, экономика страны — как самолет, который летит, и на ходу надо менять какие-то моторы, какие-то детали, дозаправлять, чтобы он держал курс, но при этом и сохранял скорость, и чтобы этот самолет был обновлен», — заявила министр экономики Дойна Нистор.

Честно говоря, после таких откровений становится страшно. Если в полете министр пытается менять мотор — то придется разбиться всем пассажирам на борту. Нас учили, что мотор экономики — это конкуренция, труд, международная торговля и эффективное управление ресурсами. Как министр собирается менять то, чего нет — вопрос отдельный.

Вообще, представители нынешней власти очень любят приводить сравнения, мягко говоря глупые. Например, Санду сравнивала бюджет страны с плациндой, которой всем не хватает.

Легче всего нам поменять экипаж, который обеспечивает полет. И прежде всего — капитана. А то самолет очень скоро войдет в штопор, иронизирует primulinmd.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Как перевести деньги из России в Молдову в 2025 году: все способы.

С Молдовой у России нет прочных финансовых связей — денежные переводы в эту страну затруднены (далее…).

Почему в Молдове власть так напоминает советскую: Все эти Санду, Речан и Гросу — лишь жалкие копии лидеров СССР.

Можем хоть тысячу раз суверенитет объявлять — а советское никуда не денется (далее…).

Легендарный молдавский певец не вписался в формат власти: Ион Суручану может себе позволить роскошь быть в стороне от политической вакханалии ПАС.

Майя Санду и ПАС используют деятелей культуры, появившихся в списке кандидатов правящей партии, считает исполнитель Ион Суручану [видео] (далее…).

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше