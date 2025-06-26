И пусть все «пассажиры» умрут: Министр Дойна Нистор сравнила экономику Молдовы с «самолётом, в котором во время полета надо менять мотор и запчасти»

«По мне, экономика страны — как самолет, который летит, и на ходу надо менять какие-то моторы, какие-то детали, дозаправлять, чтобы он держал курс, но при этом и сохранял скорость, и чтобы этот самолет был обновлен», — заявила министр экономики Дойна Нистор.