И пусть все «пассажиры» умрут: Министр Дойна Нистор сравнила экономику Молдовы с «самолётом, в котором во время полета надо менять мотор и запчасти»

Дойна Нистор: Экономика страны — как самолет, в котором во время полета надо менять запчасти.
«По мне, экономика страны — как самолет, который летит, и на ходу надо менять какие-то моторы, какие-то детали, дозаправлять, чтобы он держал курс, но при этом и сохранял скорость, и чтобы этот самолет был обновлен», — заявила министр экономики Дойна Нистор.
Честно говоря, после таких откровений становится страшно. Если в полете министр пытается менять мотор — то придется разбиться всем пассажирам на борту. Нас учили, что мотор экономики — это конкуренция, труд, международная торговля и эффективное управление ресурсами. Как министр собирается менять то, чего нет — вопрос отдельный.
Вообще, представители нынешней власти очень любят приводить сравнения, мягко говоря глупые. Например, Санду сравнивала бюджет страны с плациндой, которой всем не хватает.
Легче всего нам поменять экипаж, который обеспечивает полет. И прежде всего — капитана. А то самолет очень скоро войдет в штопор, иронизирует primulinmd.
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