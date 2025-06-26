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Захарова назвала позором для Санду перенос чемпионата Европы по кикбоксингу

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что перенос чемпионата Европы по кикбоксингу из Молдавии является позором для режима Майи Санду.

Источник: РИА "Новости"

«Позор для режима Санду и позор для всех тех, кто вынужден быть ассоциирован с этим режимом. Эта глупость продемонстрировала, что попытки политизировать нейтральные международные площадки и мероприятия не вызывают поддержки ни у их организаторов, ни у участников», — приводит слова Захаровой ТАСС.

По её словам, режим Санду действует по принципу «позориться так до конца».

За два дня до начала турнира российская сторона получила сообщение, что отечественные и белорусские спортсмены не будут участвовать в турнире.

Изначально на чемпионат Европы были заявлены 100 российских кикбоксеров, которые должны были выступать под национальным флагом.

Позже его отменили из-за недопуска россиян.

Ранее глава WKF принёс публичные извинения перед Россией за недопуск спортсменов на ЧЕ по кикбоксингу.

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