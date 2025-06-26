Захарова назвала позором для Санду перенос чемпионата Европы по кикбоксингу

«Позор для режима Санду и позор для всех тех, кто вынужден быть ассоциирован с этим режимом. Эта глупость продемонстрировала, что попытки политизировать нейтральные международные площадки и мероприятия не вызывают поддержки ни у их организаторов, ни у участников», — приводит слова Захаровой ТАСС.
По её словам, режим Санду действует по принципу «позориться так до конца».
За два дня до начала турнира российская сторона получила сообщение, что отечественные и белорусские спортсмены не будут участвовать в турнире.
Изначально на чемпионат Европы были заявлены 100 российских кикбоксеров, которые должны были выступать под национальным флагом.
Позже его отменили из-за недопуска россиян.
Ранее глава WKF принёс публичные извинения перед Россией за недопуск спортсменов на ЧЕ по кикбоксингу.