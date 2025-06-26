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Лукашенко призвал партнеров по ЕАЭС ставить новые задачи

Лукашенко: ЕАЭС нужно ставить более серьезные задачи и решать их.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал партнеров по ЕАЭС ставить перед объединением новые, более серьезные задачи и решать их.

«Наступает время ЕАЭС 2.0, как мы его называем в Белоруссии: нам нужно ставить перед собой новые, более серьезные задачи и их реализовывать», — сказал Лукашенко на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Минске.

Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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