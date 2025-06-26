Лукашенко предлагает позиционировать ЕАЭС как глобальный транзитный хаб

Глава белорусского государства констатировал, что на юге и востоке у ЕАЭС сформирован пояс добрососедства, и предложил скрепить его сетью автомобильных и железных дорог и транспортно-логистических хабов.
Лукашенко: ЕАЭС не просто функционирует, но и добивается успеха Лукашенко: ВВП ЕАЭС за следующие 10 лет надо как минимум удвоить.
«Интегрированные евразийские транспортно-логистические коридоры должны стать умными, мультимодальными, экологичными артериями с единой цифровой платформой администрирования, — сказал Президент. — Сокращение времени и стоимости транзита через Евразию повысит конкурентоспособность маршрута по сравнению с морскими путями. Позволит позиционировать ЕАЭС как глобальный транзитный хаб».
Лукашенко призвал в кратчайшие сроки завершить в ЕАЭС формирование общего финансового рынка ЕАЭС 2.0. Лукашенко обозначил контуры обновленной версии экономического союза.
Александр Лукашенко предложил рассмотреть эту инициативу совместно со странами-наблюдателями, а также в рамках диалога ЕАЭС — ШОС.