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Лукашенко предлагает позиционировать ЕАЭС как глобальный транзитный хаб

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает позиционировать Евразийский экономический союз (ЕАЭС) как глобальный транзитный хаб. Об этом он заявил на пленарном заседании Евразийского экономического форума «Стратегия Евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы», передает корреспондент БЕЛТА.

Глава белорусского государства констатировал, что на юге и востоке у ЕАЭС сформирован пояс добрососедства, и предложил скрепить его сетью автомобильных и железных дорог и транспортно-логистических хабов.

Лукашенко: ЕАЭС не просто функционирует, но и добивается успеха Лукашенко: ВВП ЕАЭС за следующие 10 лет надо как минимум удвоить.

«Интегрированные евразийские транспортно-логистические коридоры должны стать умными, мультимодальными, экологичными артериями с единой цифровой платформой администрирования, — сказал Президент. — Сокращение времени и стоимости транзита через Евразию повысит конкурентоспособность маршрута по сравнению с морскими путями. Позволит позиционировать ЕАЭС как глобальный транзитный хаб».

Лукашенко призвал в кратчайшие сроки завершить в ЕАЭС формирование общего финансового рынка ЕАЭС 2.0. Лукашенко обозначил контуры обновленной версии экономического союза.

Александр Лукашенко предложил рассмотреть эту инициативу совместно со странами-наблюдателями, а также в рамках диалога ЕАЭС — ШОС.

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