Лукашенко предложил запустить ЕАЭС 2.0

МИНСК, 26 июн — Sputnik. Необходимо представить на форуме элементы ЕАЭС 2.0, сказал президент Беларуси Александр Лукашенко на пленарном заседании Евразийского экономического форума, передает корреспондент Sputnik.
По его словам, стратегия Евразийского экономического союза рассчитана до 2025 года, а затем союз начнет работать в новом качестве.
«Сегодня у нас есть все основания представить отдельные элементы Союза 2.0. В ситуации мировой турбулентности важно не плестись в хвосте событий, а самим влиять в позитивном ключе на глобальную повестку, иметь продуманные модели реагирования на внешние вызовы», — отметил белорусский лидер.
Александр Лукашенко обратил внимание, что для того, чтобы не затеряться на перенасыщенном рынке у ЕАЭС 2.0 должен быть свой фирменный евразийский продукт, который будет востребованным и общим для всех стран-участниц.
«Это базовое условие для завоевания и удержания позиций на мировой арене», — подчеркнул глава белорусского государства.