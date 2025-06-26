Лукашенко предложил запустить ЕАЭС 2.0

«Сегодня у нас есть все основания представить отдельные элементы Союза 2.0. В ситуации мировой турбулентности важно не плестись в хвосте событий, а самим влиять в позитивном ключе на глобальную повестку, иметь продуманные модели реагирования на внешние вызовы», — отметил белорусский лидер.