Последние зарубежные новости за 26 июня 2025 года: свежие события текущего дня

WP: Трамп поклялся странам НАТО, что Россия не нападет на них
Трамп заявил, что Россия не нападет на страны НАТО, пока он остается в Белом доме. На саммите в Гааге Трамп «поклялся», что угрозы со стороны России не будет, и поддержал рост оборонных расходов стран альянса.
Fars: Израиль мог использовать боеприпасы с обедненным ураном
Армия Израиля могла использовать боеприпасы с обедненным ураном для ударов по Ирану. Анонимный источник заявил, что предварительные исследования на местах ударов ЦАХАЛ выявили урановый след. Окончательное заключение будет сделано только после дополнительных экспертиз.
FT узнала о смене тона Трампа в отношении Путина и Зеленского
Трамп все больше разочаровывается в Путине из-за «максималистских требований» и отказа от прекращения огня. При этом к Зеленскому он относится теплее, назвав его «очень милым» после встречи на саммите НАТО. Трамп также пообещал рассмотреть поставки Украине дополнительных ракет Patriot.
WP: Киев рассчитывал на перемирие в середине 2025 года
Украина рассчитывала на прекращение огня в середине 2025 года, что могло улучшить экономические показатели страны, но теперь внимание сосредоточено на выживании. Позитивного влияния на экономику в этом году уже не ждут, говорят собеседники из офиса Зеленского.
The Print: Пакистан создает ракету, способную достичь континентальной части США
Если Пакистан разработает межконтинентальную баллистическую ракету, способную достичь США, Вашингтон будет рассматривать его как ядерного противника. Пакистан утверждает, что ядерная программа направлена исключительно на сдерживание Индии, однако США могут включить страну в «ось зла» вместе с КНДР и Ираном.