Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о мировой турбулентности, сообщает БелТА.
Так, на пленарном заседании Евразийского экономического форума белорусский лидер обозначил контуры обновленной версии экономического союза. Лукашенко напомнил, что при подписании договора о союзе 2025 год определялся своеобразным горизонтом. Было определено, что после текущего года начнется новый этап в деятельности объединения. В связи с этим глава Беларуси сказал о достаточности оснований для представления отдельных «элементов союза 2.0». Но здесь же белорусский президент обратил внимание на нестабильность в мире и необходимые действия.
— В ситуации мировой турбулентности важно не плестись в хвосте событий, а самим влиять в позитивном ключе на глобальную повестку, иметь продуманные модели реагирования на внешние вызовы, — подчеркнул он.
Еще Лукашенко сказал, что для того, чтобы ЕАЭС версии 2.0 не затерялся на перенасыщенном мировом рынке объединению необходим свой фирменный евразийский продукт. И сказал, что этот продукт должен быть заметным, востребованным и по-настоящему общим для всех стран-участниц.
— Это базовое условие завоевания и удержания позиций на мировой арене, — констатировал белорусский президент.
Напомним Евразийский форум с участием лидеров государств проходит в Минске 26 — 27 июня.
Еще Кремль сообщил, что Путин в Минске встретится с наследным принцем Абу-Даби.