Лукашенко высказался о мировой турбулентности

Так, на пленарном заседании Евразийского экономического форума белорусский лидер обозначил контуры обновленной версии экономического союза. Лукашенко напомнил, что при подписании договора о союзе 2025 год определялся своеобразным горизонтом. Было определено, что после текущего года начнется новый этап в деятельности объединения. В связи с этим глава Беларуси сказал о достаточности оснований для представления отдельных «элементов союза 2.0». Но здесь же белорусский президент обратил внимание на нестабильность в мире и необходимые действия.