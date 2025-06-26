ЕАЭС должен возглавить процесс цифровизации — Токаев

АЛМАТЫ, 26 июн — Sputnik. Президент Казахстана считает, что у ЕАЭС есть исторический шанс включиться в мировые процессы ее развития.
И именно цифровизация и ИИ должны стать приоритетом Союза, отметил он на пленарном заседании ЕЭФ-2025 в Минске.
Поэтому Казахстан планирует провести заседание глав стран ЕАЭС в 2026 году на эту тему.
Сегодня в Минске съехались лидеры государств ЕАЭС. Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Александр Лукашенко и другие принимают участие в евразийском экономическом форуме.
Участниками форума станут более 2,7 тысячи человек из 33 стран. В программе проведение шести крупных тематических блоков, включающих 35 мероприятий.