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ЕАЭС должен возглавить процесс цифровизации — Токаев

Казахстан планирует провести заседание глав стран ЕАЭС в 2026 году на эту тему.

Источник: AP 2024

АЛМАТЫ, 26 июн — Sputnik. Президент Казахстана считает, что у ЕАЭС есть исторический шанс включиться в мировые процессы ее развития.

И именно цифровизация и ИИ должны стать приоритетом Союза, отметил он на пленарном заседании ЕЭФ-2025 в Минске.

Поэтому Казахстан планирует провести заседание глав стран ЕАЭС в 2026 году на эту тему.

Сегодня в Минске съехались лидеры государств ЕАЭС. Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Александр Лукашенко и другие принимают участие в евразийском экономическом форуме.

Участниками форума станут более 2,7 тысячи человек из 33 стран. В программе проведение шести крупных тематических блоков, включающих 35 мероприятий.

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