Трамп запросил у Конгресса США $1 трлн на оборонный бюджет

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский президент Дональд Трамп запросил у Конгресса США $1,01 трлн на оборонный бюджет на 2026 финансовый год, что на 13% больше, чем на 2025 год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Пентагон.