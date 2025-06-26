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Трамп запросил у Конгресса США $1 трлн на оборонный бюджет

«Запрос президента на национальный оборонный бюджет на 2026 финансовый год составил 1,01 трлн, что на 13% больше, чем утвержденные уровни 2025 финансового года», — заявила высокопоставленный представитель американского военного ведомства на спецбрифинге для журналистов.

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский президент Дональд Трамп запросил у Конгресса США $1,01 трлн на оборонный бюджет на 2026 финансовый год, что на 13% больше, чем на 2025 год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Пентагон.

«Запрос президента на национальный оборонный бюджет на 2026 финансовый год составил 1,01 трлн, что на 13% больше, чем утвержденные уровни 2025 финансового года», — заявила высокопоставленный представитель американского военного ведомства на спецбрифинге для журналистов.

Кроме того, администрация президента Соединенных Штатов планирует в 2026 финансовом году на треть увеличить расходы на развитие Космических сил США, до $40 млрд. В Пентагоне уточнили, что средства пойдут в том числе на создание системы противоракетной обороны «Золотой купол».-0-

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