Трамп запросил у Конгресса США $1 трлн на оборонный бюджет

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский президент Дональд Трамп запросил у Конгресса США $1,01 трлн на оборонный бюджет на 2026 финансовый год, что на 13% больше, чем на 2025 год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Пентагон.
«Запрос президента на национальный оборонный бюджет на 2026 финансовый год составил 1,01 трлн, что на 13% больше, чем утвержденные уровни 2025 финансового года», — заявила высокопоставленный представитель американского военного ведомства на спецбрифинге для журналистов.
Кроме того, администрация президента Соединенных Штатов планирует в 2026 финансовом году на треть увеличить расходы на развитие Космических сил США, до $40 млрд. В Пентагоне уточнили, что средства пойдут в том числе на создание системы противоракетной обороны «Золотой купол».-0-