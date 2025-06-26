В Германии количество банкротств среди компаний достигло рекордного за 10 лет показателя

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Германии в первой половине текущего года обанкротились 11,9 тыс. компаний: это рекордный показатель за последние 10 лет. Такие данные привела кредитная компания Creditreform, информирует ТАСС.
По сравнению с первой половиной 2024 года рост количества банкротств среди фирм составил 9,4%. «Компании борются со слабым спросом, увеличением издержек и сохраняющейся неопределенностью», — заявил руководитель экономических исследований Creditreform Патрик-Людвиг Ханч. «Финансовые резервы тают, кредиты отчасти больше не продлеваются и все больше предприятий испытывают серьезные трудности», — отметил он.
Больше всего банкротств наблюдается в сфере услуг, секторе обрабатывающей промышленности, а также в торговле. Промышленность борется с ростом цен на сырье и энергию, розничная торговля испытывает покупательную пассивность потребителей в свете продолжающегося кризиса и конкуренцию со стороны онлайн-магазинов.
Помимо этого, за первые шесть месяцев 2025 года увеличилось и количество банкротств среди физических лиц. Оно составило 37,7 тыс. случаев, что на 6,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В последние годы Германия переживает затяжной экономический кризис. Изначально он был вызван пандемией COVID-19, затем усилился после прекращения поставок российского газа. Ранее члены экспертного совета правительства ФРГ по экономическому развитию скорректировали в сторону снижения прогноз роста экономики страны на 2025 год. Отмечается, что Германии третий год подряд может грозить рецессия. -0-