В Германии количество банкротств среди компаний достигло рекордного за 10 лет показателя

В последние годы Германия переживает затяжной экономический кризис. Изначально он был вызван пандемией COVID-19, затем усилился после прекращения поставок российского газа. Ранее члены экспертного совета правительства ФРГ по экономическому развитию скорректировали в сторону снижения прогноз роста экономики страны на 2025 год. Отмечается, что Германии третий год подряд может грозить рецессия. -0-