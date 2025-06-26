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Лукашенко прокомментировал неприезд руководства Армении на мероприятия ЕАЭС

«Вы знаете о позиции, допустим, Армении. Ну просто сегодня кивнуть: “Вот, не приехали, такие-сякие…”. Это мы можем, это мы умеем. Но если что-то происходит, не может быть виновата одна сторона. Нам надо поискать причины и в другом. Почему Армения заняла такую позицию? Наверное, не все у нас здесь в порядке. Отмахиваться от этого нельзя», — сказал глава государства.

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал неприезд руководства Армении на мероприятия ЕАЭС в Минск. Соответствующие заявления он сделал на Евразийском экономическом форуме, который предваряет саммит интеграционного объединения, передает корреспондент БЕЛТА.

«Вы знаете о позиции, допустим, Армении. Ну просто сегодня кивнуть: “Вот, не приехали, такие-сякие…”. Это мы можем, это мы умеем. Но если что-то происходит, не может быть виновата одна сторона. Нам надо поискать причины и в другом. Почему Армения заняла такую позицию? Наверное, не все у нас здесь в порядке. Отмахиваться от этого нельзя», — сказал глава государства.

Лукашенко: ЕАЭС не просто функционирует, но и добивается успеха ЕАЭС 2.0. Лукашенко обозначил контуры обновленной версии экономического союза.

Как известно, премьер-министр Армении Никол Пашинян принял решение участвовать в мероприятиях в дистанционном формате. -0-

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