Трамп запросил у конгресса США триллион долларов на военные расходы

«На 13 процентов больше, чем утвержденные уровни 2025 финансового года», — заявила представитель американских военных.
Планами потратить за год на армию триллион долларов Трамп поделился в мае, обращаясь к выпускникам военной академии Вест-Пойнт. «Я не сокращу его (военный бюджет — примечание “Ленты.ру”) даже на 10 центов. Есть другие вещи, расходы на которые можно урезать», — сказал тогда он, отметив, что США разработали гиперзвуковые ракеты, которые производят «в больших количествах».
Накануне на пресс-конференции после саммита НАТО глава США порассуждал о перспективах обратного переименования Минобороны в «министерство войны». Уход от должности военного министра он связал с политкорректностью. «Может, мы на пару недель назовем это так, потому что чувствуем себя воинами», — отметил Трамп.