Трамп запросил у конгресса США триллион долларов на военные расходы

Планами потратить за год на армию триллион долларов Трамп поделился в мае, обращаясь к выпускникам военной академии Вест-Пойнт. «Я не сокращу его (военный бюджет — примечание “Ленты.ру”) даже на 10 центов. Есть другие вещи, расходы на которые можно урезать», — сказал тогда он, отметив, что США разработали гиперзвуковые ракеты, которые производят «в больших количествах».