Фемида в шоке: Из системы юстиции Молдовы уходят профессионалы с иным видением по делам, на которые нынешняя власть возлагает большие надежды

Observatorul сообщает, что ещё одна судья, которая рассматривала большинство дел по фактам электоральной коррупции в Судебной инстанции Хынчешт, якобы вынуждена покинуть систему.
Речь идёт о судье Сильвии Гурицану. У женщины иное видение по делам, на которые нынешняя власть возлагает большие надежды.
Сейчас все ранее назначенные заседания отложены, а дела будут перераспределены другим судьям, чьи решения совпадают с позицией власти PAS.
Эта информация размещена публично на странице суда.
Вы понимаете, насколько серьёзная ситуация?
И только вчера портал писал о другой судье — Михаеле Гросу из Суда Страшен, которую тоже вынуждают уйти из-за её позиции.
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