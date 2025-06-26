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Перспективы развития сотрудничества с Беларусью и экспертной поддержки со стороны МАГАТЭ рассмотрены в Вене

Собеседники обменялись мнениями по ключевым направлениям взаимодействия, обсудили международную ситуацию, в том числе обострение конфликта на Ближнем Востоке и его влияние на работу МАГАТЭ.

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Игорь Секрета в Вене 26 июня встретился с заместителем генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Карин Эрвью, сообщает БЕЛТА со ссылкой на белорусское внешнеполитическое ведомство.

Замглавы МИД на встрече в Вене: Беларусь — активный участник глобальных усилий в области ядерного разоружения Ситуация в регионе, темы взаимодействия. Замглавы МИД Беларуси встретился с генсеком ОБСЕ.

Собеседники обменялись мнениями по ключевым направлениям взаимодействия, обсудили международную ситуацию, в том числе обострение конфликта на Ближнем Востоке и его влияние на работу МАГАТЭ.

Заместитель министра иностранных дел подчеркнул необходимость скоординированного международного ответа для недопущения распространения конфликтов и возможных ядерных рисков.

Стороны обсудили усилия по обеспечению ядерной безопасности на национальном и региональном уровне, с удовлетворением констатировали высокий уровень взаимодействия, достигнутый за последние годы между Беларусью и агентством. Белорусский дипломат поблагодарил МАГАТЭ за поддержку в укреплении режима ядерной и радиационной безопасности, в том числе в контексте ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС.

Заместитель генерального директора отметила ответственный и открытый подход Беларуси к активному использованию оценочных и консультативных миссий агентства для снятия вопросов, возникающих в процессе строительства БелАЭС. Собеседники обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества и экспертной поддержки со стороны МАГАТЭ, включая подготовку миссии по оценке системы образования и подготовки кадров в Беларуси, которая намечена на ноябрь 2025 года, и миссии группы анализа эксплуатационной безопасности, запланированной на 2026 год. -0-

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