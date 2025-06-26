Перспективы развития сотрудничества с Беларусью и экспертной поддержки со стороны МАГАТЭ рассмотрены в Вене

Заместитель генерального директора отметила ответственный и открытый подход Беларуси к активному использованию оценочных и консультативных миссий агентства для снятия вопросов, возникающих в процессе строительства БелАЭС. Собеседники обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества и экспертной поддержки со стороны МАГАТЭ, включая подготовку миссии по оценке системы образования и подготовки кадров в Беларуси, которая намечена на ноябрь 2025 года, и миссии группы анализа эксплуатационной безопасности, запланированной на 2026 год. -0-