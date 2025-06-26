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Пентагон объявил о сокращении расходов на помощь Украине в 2026 году

США сократили расходы на Украину на 2026 финансовый год, заявили в Пентагоне. Расходы были сокращены за счет фонда поддержки коалиции и инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности.

Источник: AP 2024

«В частности, были сокращены два фонда — фонд поддержки коалиции и инициатива по оказанию помощи в сфере безопасности на Украине», — сообщила на спецбрифинге для прессы высокопоставленный представитель Пентагона (цитата по «РИА Новости»).

Президент США еще в марте критиковал предыдущую администрацию за то, что она слишком легко согласилась выделить средства из бюджета для оказания помощи Украине. В мае американский лидер заявил, что Украина при предыдущем президенте США Джо Байдене получила от Штатов $350 млрд помощи так легко, словно «забрала конфету у ребенка». Он отмечал, что действующая администрация США придерживается «немного более жесткого подхода».