Пентагон объявил о сокращении расходов на помощь Украине в 2026 году

Президент США еще в марте критиковал предыдущую администрацию за то, что она слишком легко согласилась выделить средства из бюджета для оказания помощи Украине. В мае американский лидер заявил, что Украина при предыдущем президенте США Джо Байдене получила от Штатов $350 млрд помощи так легко, словно «забрала конфету у ребенка». Он отмечал, что действующая администрация США придерживается «немного более жесткого подхода».