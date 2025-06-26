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Нидерланды и Бельгия впервые передали Украине минные тральщики

Передача тральщиков состоялась на военно-морской базе в бельгийском Зебрюгге. «Тральщики начинают новую главу — под другим флагом и с новой миссией», — заявил исполняющий обязанности министра обороны королевства Рубен Брекелманс. В конце года страны планируют передать Киеву еще один корабль — Zr.Ms. Makkum.

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нидерланды и Бельгия впервые передали Киеву два минных тральщика BNS Narcis и Zr.Ms. Vlaardingen. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Министерства обороны Нидерландов.

Передача тральщиков состоялась на военно-морской базе в бельгийском Зебрюгге. «Тральщики начинают новую главу — под другим флагом и с новой миссией», — заявил исполняющий обязанности министра обороны королевства Рубен Брекелманс. В конце года страны планируют передать Киеву еще один корабль — Zr.Ms. Makkum.

24 июня Брекелманс сообщил, что власти Нидерландов решили выделить Украине новый пакет военной помощи на 175 млн евро. В него войдут радиолокационные системы и беспилотники. -0-