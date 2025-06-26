Нидерланды и Бельгия впервые передали Украине минные тральщики

Передача тральщиков состоялась на военно-морской базе в бельгийском Зебрюгге. «Тральщики начинают новую главу — под другим флагом и с новой миссией», — заявил исполняющий обязанности министра обороны королевства Рубен Брекелманс. В конце года страны планируют передать Киеву еще один корабль — Zr.Ms. Makkum.