Замглавы МИД на встрече в Вене: Беларусь — активный участник глобальных усилий в области ядерного разоружения

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Игорь Секрета 26 июня встретился с исполнительным секретарем Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Робертом Флойдом. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Постоянном представительстве Республики Беларусь при международных организациях в Вене.
В ходе встречи собеседники отметили плодотворный характер многолетнего сотрудничества Беларуси с ОДВЗЯИ и обсудили конкретные направления расширения дальнейшего взаимодействия, включая организацию совместных мероприятий. Игорь Секрета подчеркнул, что Беларусь является активным и последовательным участником глобальных усилий в области ядерного разоружения и нераспространения и подтвердил поддержку Беларуси универсализации ДВЗЯИ, обеспечения всеобъемлющего запрета на ядерные испытания, укрепление режима контроля и глобального ядерного нераспространения, физической ядерной безопасности.
Стороны отметили, что Беларусь является активным участником мероприятий, проводимых в рамках ОДВЗЯИ, и вносит весомый вклад в работу этой международной организации.
Заместитель министра поблагодарил ОДВЗЯИ за поддержку, оказываемую Республиканскому центру управления и реагирования на чрезвычайные ситуации Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси, включая поставку на безвозмездной основе вычислительного оборудования.
Игорь Секрета пригласил исполнительного секретаря Роберта Флойда посетить с визитом Беларусь и принять участие в третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности. -0-