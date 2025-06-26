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Замглавы МИД на встрече в Вене: Беларусь — активный участник глобальных усилий в области ядерного разоружения

В ходе встречи собеседники отметили плодотворный характер многолетнего сотрудничества Беларуси с ОДВЗЯИ и обсудили конкретные направления расширения дальнейшего взаимодействия, включая организацию совместных мероприятий.

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Игорь Секрета 26 июня встретился с исполнительным секретарем Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Робертом Флойдом. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Постоянном представительстве Республики Беларусь при международных организациях в Вене.

Перспективы развития сотрудничества с Беларусью и экспертной поддержки со стороны МАГАТЭ рассмотрены в Вене Ситуация в регионе, темы взаимодействия. Замглавы МИД Беларуси встретился с генсеком ОБСЕ.

В ходе встречи собеседники отметили плодотворный характер многолетнего сотрудничества Беларуси с ОДВЗЯИ и обсудили конкретные направления расширения дальнейшего взаимодействия, включая организацию совместных мероприятий. Игорь Секрета подчеркнул, что Беларусь является активным и последовательным участником глобальных усилий в области ядерного разоружения и нераспространения и подтвердил поддержку Беларуси универсализации ДВЗЯИ, обеспечения всеобъемлющего запрета на ядерные испытания, укрепление режима контроля и глобального ядерного нераспространения, физической ядерной безопасности.

Стороны отметили, что Беларусь является активным участником мероприятий, проводимых в рамках ОДВЗЯИ, и вносит весомый вклад в работу этой международной организации.

Заместитель министра поблагодарил ОДВЗЯИ за поддержку, оказываемую Республиканскому центру управления и реагирования на чрезвычайные ситуации Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси, включая поставку на безвозмездной основе вычислительного оборудования.

Игорь Секрета пригласил исполнительного секретаря Роберта Флойда посетить с визитом Беларусь и принять участие в третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности. -0-

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