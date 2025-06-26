Замглавы МИД на встрече в Вене: Беларусь — активный участник глобальных усилий в области ядерного разоружения

В ходе встречи собеседники отметили плодотворный характер многолетнего сотрудничества Беларуси с ОДВЗЯИ и обсудили конкретные направления расширения дальнейшего взаимодействия, включая организацию совместных мероприятий. Игорь Секрета подчеркнул, что Беларусь является активным и последовательным участником глобальных усилий в области ядерного разоружения и нераспространения и подтвердил поддержку Беларуси универсализации ДВЗЯИ, обеспечения всеобъемлющего запрета на ядерные испытания, укрепление режима контроля и глобального ядерного нераспространения, физической ядерной безопасности.