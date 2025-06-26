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Благодарность Президента Беларуси объявлена шести китайским компаниям за успешную реализацию проектов

За успешную реализацию проекта технико-экономической помощи «Национальный футбольный стадион» награды удостоены Китайская корпорация инжиниринга IPPR, Международная инженерно-управляющая Компания Цзинсин, Пекинская городская строительная группа.

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благодарность Президента Республики Беларусь объявлена ряду китайских компаний, участвовавших в возведении Национального футбольного стадиона и Бассейна международного стандарта. Соответствующее распоряжение Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 26 июня. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

За успешную реализацию проекта технико-экономической помощи «Национальный футбольный стадион» награды удостоены Китайская корпорация инжиниринга IPPR, Международная инженерно-управляющая Компания Цзинсин, Пекинская городская строительная группа.

Шальная мысль Лукашенко и сюрприз от Си Цзиньпина. Как в Минске появился Национальный футбольный стадион.

Благодарности Президента Республики Беларусь за успешную реализацию проекта технико-экономической помощи «Бассейн международного стандарта» удостоены Пекинский архитектурно-проектный институт, Шэньянская компания инженерного надзора и консультирования, Пекинская строительно-инженерная группа. -0-

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