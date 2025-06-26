Транспорт, промышленность. Беларусь и Никарагуа наметили шаги по реализации совместных проектов

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Республики Беларусь Максим Рыженков 26 июня встретился с советником сопрезидентов Республики Никарагуа по вопросам инвестиций, торговли и международного сотрудничества Лауреано Ортегой Мурильо и министром иностранных дел Республики Никарагуа Вальдраком Джентске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на белорусский МИД.
В ходе переговоров был обсужден широкий спектр актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурной и образовательной сферах. Проведен также анализ достигнутых ранее договоренностей, в том числе по поставкам в Никарагуа белорусской техники и медицинских препаратов.
Стороны договорились расширять взаимовыгодное сотрудничество в области транспорта, промышленности, сельского хозяйства и фармацевтики. Были также намечены шаги на ближайшую перспективу по реализации совместных проектов.
Кроме того, подтверждена готовность к продолжению конструктивного межгосударственного диалога и дальнейшему укреплению взаимной поддержки на международной арене.
Никарагуанская сторона выразила благодарность белорусской стороне за приглашение принять участие в Евразийском экономическом форуме и обозначила готовность к более активному вовлечению в работу Евразийского экономического союза. -0-