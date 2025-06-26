Транспорт, промышленность. Беларусь и Никарагуа наметили шаги по реализации совместных проектов

В ходе переговоров был обсужден широкий спектр актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурной и образовательной сферах. Проведен также анализ достигнутых ранее договоренностей, в том числе по поставкам в Никарагуа белорусской техники и медицинских препаратов.