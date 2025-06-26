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Путин: конфликт между Ираном и Израилем в прошлом

Президент России Владимир Путин начал выступление на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Минске. Глава государства заявил, что ситуация на Ближнем Востоке успокаивается. Можно считать, что конфликт между Ираном и Израилем в прошлом, добавил он.

Источник: РИА "Новости"

«Это значит, что можно будет развивать отношения со всеми странами региона, в том числе и с Ираном», — сказал Путин (трансляция велась пресс-службой Кремля).

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев», атаковав крупнейшие ядерные и оборонные объекты Ирана. Тегеран развернул ответную операцию. Взаимные атаки продолжались 12 дней. 22 июня США ударили по ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. На следующий день Иран атаковал военные базы Штатов в Ираке и Катаре. 24 июня вступило в силу перемирие между сторонами.