«Пул Первого» показал, как выглядит комната ожидания президентов на саммите ЕАЭС в Минске

Перед началом Евразийского экономического форума, который проходит в Минске 26 — 27 июня, телеграм-канал «Пул Первого» показал, как выглядит комната ожидания президентов и сообщил другую информацию из кулуаров.
Напомним, в Евразийском экономическом форуме принимают участие главы государств-участников ЕАЭС, а также делегации стран-наблюдателей и приглашенных государств.
Вечером четверга все участники форума уже прибыли в Минск. Около 17.45 часов в Национальном аэропорту приземлился самолет российского президента, где его встретили хлебом и солью. А президент Беларуси Александр Лукашенко лично встретил Владимира Путина на площадке Евразийского экономического форума. При встрече президенты крепко обняли друг друга.
Путин прибыл с рабочим визитом в Беларусь. Фото: БелТА.
Глав государств в холле «Белэкспо» ожидал почетный караул ВС Беларуси. Также торжественно белорусский лидер поприветствовал президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, президента Киргизии Садыра Жапарова, главу Кубы Мигеля Диас-Канеля, премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна и других почетных гостей.
Перед началом заседания лидеры стран провели время в комнате ожидания. Здесь президенты находились в неформальной обстановке. Они смогли передохнуть на мягких диванах и в креслах со светлой обивкой. На кофейном столике было угощение: фрукты, ягоды, сладости, сырная нарезка, конфеты, чай, а стену в комнате украшала картина-панно со слуцким поясом. Все располагало к неформальному общению.
Президенты на форуме в неформальной обстановке. Фото: телеграм-канал «Пул Первого».
Обратил внимание телеграм-канал «Пул Первого» и на костюм президента Беларуси Александр Лукашенко. Для форума белорусский лидер выбрал официальный деловой костюм-двойку синего цвета. Как подчеркнули в пресс-службе, этот цвет символизирует надежность и авторитет, а еще пришелся «подстать колористике форума».
Ранее мы писали, что Путин, Токаев и Жапаров приедут на форум ЕАЭС в Минск, а Пашинян будет присутствовать по видеосвязи. И в начале заседания эта информация подтвердилась. Премьер Армении Никола Пашинян на пленарной сессии Евразийского экономического форума присутствовал онлайн. Его изображение было выведено на большом экране.
Пашинян на пленарной сессии Евразийского экономического форума присутствовал онлайн. Фото: телеграм-канал «Пул Первого».
В начале форума Александр Лукашенко высказался о мировой турбулентности.
А ранее Кремль сообщил, что Путин в Минске встретится с наследным принцем Абу-Даби.