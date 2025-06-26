«Пул Первого» показал, как выглядит комната ожидания президентов на саммите ЕАЭС в Минске

Перед началом заседания лидеры стран провели время в комнате ожидания. Здесь президенты находились в неформальной обстановке. Они смогли передохнуть на мягких диванах и в креслах со светлой обивкой. На кофейном столике было угощение: фрукты, ягоды, сладости, сырная нарезка, конфеты, чай, а стену в комнате украшала картина-панно со слуцким поясом. Все располагало к неформальному общению.