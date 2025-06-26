Лукашенко одобрил проект cоглашения о взаимном допуске брокеров и дилеров к торгам на биржах стран ЕАЭС

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект Соглашения о допуске брокеров и дилеров одного государства — члена Евразийского экономического союза к участию в организованных торгах бирж (организаторов торговли) других государств-членов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.