Лукашенко одобрил проект cоглашения о взаимном допуске брокеров и дилеров к торгам на биржах стран ЕАЭС

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект Соглашения о допуске брокеров и дилеров одного государства — члена Евразийского экономического союза к участию в организованных торгах бирж (организаторов торговли) других государств-членов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Соответствующий указ № 247 глава государства подписал 26 июня.
Проектом соглашения закрепляются порядок взаимного допуска брокеров и дилеров к торгам на биржах, вопросы контроля за осуществляемыми сделками и обмена информацией.
Правительство Республики Беларусь уполномочено на проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание. -0-