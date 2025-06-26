Президент Кубы предлагает создать в своей стране хаб для транзита продукции ЕАЭС в Латинскую Америку

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес предлагает сделать в своей стране хаб для транзита продукции ЕАЭС в Латинскую Америку. Об этом он заявил в своем выступлении на Евразийском экономическом форуме в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
Для углубления сотрудничества Президент Кубы предложил использовать страну как логистический и инвестиционный хаб, в том числе использовать возможности особой экономической зоны «Порт Мариэль» и географические преимущества острова. «Чтобы она стала отправной точкой расширения (поставок. — Прим. БЕЛТА) евразийской продукции в Латиноамериканский и Карибский регионы. Речь идет об особо важном проекте, который позволил бы создать логистический центр для приема и распространения грузов из стран ЕАЭС в Латиноамериканский регион и в обратном направлении», — сказал кубинский лидер.
Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Порт Мариэль» на Кубе — это специальная зона развития, созданная для привлечения иностранных инвестиций и стимулирования экономического роста. Она имеет собственный нормативный правовой режим и предоставляет различные льготы для бизнеса.
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Мигель Марио Диас-Канель Бермудес подчеркнул важность проведения форума для продвижения сотрудничества. «Нам приятно, что во второй раз делегация во главе с Торговой палатой Кубы принимает участие в этом форуме. Это свидетельство стремления Кубы укрепить торговые и финансовые отношения с союзом, его государствами-членами и наблюдателями. Это страны, с которыми нас объединяют отличные отношения и высокий уровень диалога, основанные на исторических узах дружбы», — сказал он. -0-