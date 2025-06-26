Президент Кубы предлагает создать в своей стране хаб для транзита продукции ЕАЭС в Латинскую Америку

Мигель Марио Диас-Канель Бермудес подчеркнул важность проведения форума для продвижения сотрудничества. «Нам приятно, что во второй раз делегация во главе с Торговой палатой Кубы принимает участие в этом форуме. Это свидетельство стремления Кубы укрепить торговые и финансовые отношения с союзом, его государствами-членами и наблюдателями. Это страны, с которыми нас объединяют отличные отношения и высокий уровень диалога, основанные на исторических узах дружбы», — сказал он. -0-