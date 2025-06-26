Кандидатов на пост мэра Самары теперь будет предлагать губернатор Самарской области

Новый порядок избрания главы города Самара сегодня принят депутатами Самарской губернской думы.
Сегодня Самарская губернская дума утвердила новый порядок избраания мэра региональной столицы. Теперь кандидатов на эту должность будет предлагать губернатор области, а окончательное решение будет принимать Самарская городская дума.
Согласно закону, принятому сегодня депутатами губдумы в двух чтениях, глава региона будет рассматривать предложения от политических партий, представленных в Государственной думе и областном парламенте, а также от Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, Совета муниципальных образований Самарской области и общественных палат региона и города. Губернатор должен будет представлять думе не менее двух кандидатов в течение 14 дней после получения всего пакета документов от каждого из потенциальных кандидатов, необходимых для процедуры выдвижения.
Это изменение меняет прежнюю систему, при которой мэра выбирали из кандидатов, отобранных специальной конкурсной комиссией. Именно таким образом в декабре 2024 года был избран нынешний градоначальник Иван Носков. Новый же порядок вступит в силу только после окончания его полномочий.
Реформа продолжает цепочку изменений в системе местного самоуправления Самары. В марте 2025 года был принят закон о возврате от двухуровневой системы к одноуровневой. Это означает возврат к прямым выборам 37-и депутатов городской думы, а не их ротацию из числа депутатов районных дум. Новый состав думы сформируют по итогам прямых выборов в сентябре 2025 года.
Эксперты отмечают, что реформа приближает самарскую модель управления к практике других крупных городов России, где также усиливается координация между региональной и муниципальной властью.
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