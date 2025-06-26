Кандидатов на пост мэра Самары теперь будет предлагать губернатор Самарской области

Согласно закону, принятому сегодня депутатами губдумы в двух чтениях, глава региона будет рассматривать предложения от политических партий, представленных в Государственной думе и областном парламенте, а также от Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, Совета муниципальных образований Самарской области и общественных палат региона и города. Губернатор должен будет представлять думе не менее двух кандидатов в течение 14 дней после получения всего пакета документов от каждого из потенциальных кандидатов, необходимых для процедуры выдвижения.