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Лукашенко одобрил проект меморандума о сотрудничестве в таможенных делах с Нигерией

Проектом меморандума закрепляются основные принципы и формы сотрудничества между таможенными органами, порядок оказания взаимной помощи, организации обмена информацией, а также взаимодействия по пресечению и расследованию таможенных правонарушений.

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект Меморандума о взаимопонимании между правительством Республики Беларусь и правительством Федеративной Республики Нигерия о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Соответствующий указ № 246 глава государства подписал 26 июня.

Проектом меморандума закрепляются основные принципы и формы сотрудничества между таможенными органами, порядок оказания взаимной помощи, организации обмена информацией, а также взаимодействия по пресечению и расследованию таможенных правонарушений.

Полномочия на проведение переговоров по проекту данного документа и его подписание предоставляются Государственному таможенному комитету. -0-

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