Лукашенко одобрил проект меморандума о сотрудничестве в таможенных делах с Нигерией

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект Меморандума о взаимопонимании между правительством Республики Беларусь и правительством Федеративной Республики Нигерия о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Соответствующий указ № 246 глава государства подписал 26 июня.
Проектом меморандума закрепляются основные принципы и формы сотрудничества между таможенными органами, порядок оказания взаимной помощи, организации обмена информацией, а также взаимодействия по пресечению и расследованию таможенных правонарушений.
Полномочия на проведение переговоров по проекту данного документа и его подписание предоставляются Государственному таможенному комитету. -0-