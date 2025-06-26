Лукашенко вместе с главами зарубежных делегаций после ЕЭФ осмотрел выставку белорусской техники

После ознакомления с экспозицией главы делегаций сделали памятную фотографию на фоне карьерного самосвала БЕЛАЗ-75710. Это самый большой самосвал в мире, его грузоподъемность — 450 т (а по факту и все 500). Именно за эти характеристики он и попал в Книгу рекордов Гиннесса.