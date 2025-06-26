Лукашенко вместе с главами зарубежных делегаций после ЕЭФ осмотрел выставку белорусской техники

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко и главы зарубежных делегаций осмотрели выставку белорусской техники на открытой площадке Минского международного выставочного центра BELEXPO, передает корреспондент БЕЛТА.
О новинках отечественного машиностроения участникам мероприятия кратко рассказал заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич. Их вниманию представили сельскохозяйственную, пассажирскую, коммунальную, пожарную, военную, грузовую и специальную технику, а также легковые автомобили. Весь этот широкий спектр моделей производится в Беларуси.
После ознакомления с экспозицией главы делегаций сделали памятную фотографию на фоне карьерного самосвала БЕЛАЗ-75710. Это самый большой самосвал в мире, его грузоподъемность — 450 т (а по факту и все 500). Именно за эти характеристики он и попал в Книгу рекордов Гиннесса.
«Здесь делали специальный фундамент, чтобы удержать такую технику. Эта техника обогнала свое время», — заявил журналистам Виктор Каранкевич.
Выставка была организована в рамках состоявшегося на площадке ММВЦ Евразийского экономического форума. В его пленарной сессии «Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы», помимо главы белорусского государства, приняли участие президенты Казахстана, Кубы, Кыргызстана, России, премьер-министр Мьянмы, специальный представитель сопрезидентов Никарагуа. -0-