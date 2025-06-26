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Лукашенко прокомментировал отсутствие Армении на форуме ЕАЭС в Минске

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял участие в Евразийском экономическом форуме по видеосвязи.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 26 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Минске, заявил, что отсутствие Армении на этом мероприятии говорит о том, что в союзе не все в порядке.

Премьер Армении Никол Пашинян не приехал в белорусскую столицу на форум и участвовал в нем по видеосвязи.

По мнению белорусского лидера, нужно найти причины отсутствия Армении на данном мероприятии, поскольку «не может быть виновата одна сторона».

Кроме того, он заявил, что надо «поискать причину и в другом».

«Почему Армения заняла такую позицию? Наверное, не все у нас здесь в порядке. Отмахиваться от этого нельзя», — подчеркнул президент Беларуси.

Он также обратил внимание на то, что 18 основных положений стратегии ЕАЭС, реализация которых планировалась до 2025 года, до сих пор остаются невыполненными.

«Мы завтра об этом попытаемся поговорить, если главы государств на это согласятся. Скажу прямо: особого желания вникать в эти сложные вопросы у нас в целом нет, но мы должны себя заставить», — сказал Александр Лукашенко.

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