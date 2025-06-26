Путин про конфликт Израиля и Ирана: ситуация на Ближнем Востоке успокаивается

«В мае вступило в силу соглашение о свободной торговле с Ираном. Дай бог, сейчас ситуация на Ближнем Востоке успокаивается. Конфликт между Израилем и Ираном, будем считать, в прошлом. Это значит, что можно будет развивать отношения со всеми странами региона. В том числе, с Ираном», — сказал Владимир Путин.