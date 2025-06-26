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Путин про конфликт Израиля и Ирана: ситуация на Ближнем Востоке успокаивается

«В мае вступило в силу соглашение о свободной торговле с Ираном. Дай бог, сейчас ситуация на Ближнем Востоке успокаивается. Конфликт между Израилем и Ираном, будем считать, в прошлом. Это значит, что можно будет развивать отношения со всеми странами региона. В том числе, с Ираном», — сказал Владимир Путин.

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конфликт между Израилем и Ираном можно считать ушедшим в прошлое. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на пленарной сессии IV Евразийского экономического форума в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

«В мае вступило в силу соглашение о свободной торговле с Ираном. Дай бог, сейчас ситуация на Ближнем Востоке успокаивается. Конфликт между Израилем и Ираном, будем считать, в прошлом. Это значит, что можно будет развивать отношения со всеми странами региона. В том числе, с Ираном», — сказал Владимир Путин.

Российский лидер также отметил, что завтра на заседании Высшего евразийского совета планируется подписание договоренностей об экономическом сотрудничестве с ОАЭ. На стадии обсуждения — вопросы либерализации торговли с Индонезией, Египтом, Индией. -0-