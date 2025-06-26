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Никарагуа запросила статус наблюдателя в ЕАЭС

«Никарагуа признает важность Евразийского экономического союза, который обеспечивает сближение народов ради сотрудничества. И это сотрудничество обеспечивает более справедливый мир и взаимную выгоду», — подчеркнул он.

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Никарагуа запросила статус наблюдателя в ЕАЭС. Об этом на Евразийском экономическом форуме в Минске заявил советник сопрезидентов Республики Никарагуа по вопросам инвестиций, торговли и международного сотрудничества Лауреано Ортега Мурильо, передает корреспондент БЕЛТА.

«Никарагуа официально запросила статус наблюдателя в этом важнейшем союзе, и мы также хотели бы еще раз отметить и подчеркнуть, что для нас это важнейшая цель. Мы готовы выполнить все необходимые процедуры и требования, чтобы получить такой статус. Но мы уже чувствуем себя частью этого союза. Мы активно работаем с Российской Федерацией, Беларусью в рамках крупных проектов в медицине, фармацевтике, поставках оборудования, создаем банковские инструменты, которые позволяют нам преодолеть те барьеры, которые ставят перед нами империалисты из ЕС и США», — заявил представитель Никарагуа.

Мин Аун Хлайн: Мьянма рассчитывает расширить сотрудничество с ЕАЭС и получить статус наблюдателя.

«Никарагуа признает важность Евразийского экономического союза, который обеспечивает сближение народов ради сотрудничества. И это сотрудничество обеспечивает более справедливый мир и взаимную выгоду», — подчеркнул он. -0-