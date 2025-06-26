Саммит ЕС не принял санкций против Израиля, но призвал к перемирию в Газе

В то же время в нем нет никаких упоминаний о санкциях против Израиля, к которым ранее призывали ряд стран ЕС из-за ситуации в Газе. Саммит лишь поручил Совету ЕС на уровне министров иностранных дел продолжать «изучать соблюдение Израилем Соглашения об ассоциации с ЕС», в частности его второй статьи о защите прав человека. Никаких упоминаний о возможной приостановке действия этого соглашения в итоговом заявлении также нет.