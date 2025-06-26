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Саммит ЕС не принял санкций против Израиля, но призвал к перемирию в Газе

«ЕС призвал к срочному перемирию в Газе и освобождению всех заложников без предварительных условий, что должно привести к полному прекращению насилия. Евросовет выразил сожаление по поводу неприемлемой гуманитарной ситуации в Газе, недопустимого количества гражданских жертв и уровня голода населения», — говорится в документе.

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Саммит Евросоюза не принял санкций против Израиля, но призвал к срочному перемирию в Газе. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита ЕС по Ближнему Востоку, информирует ТАСС.

«ЕС призвал к срочному перемирию в Газе и освобождению всех заложников без предварительных условий, что должно привести к полному прекращению насилия. Евросовет выразил сожаление по поводу неприемлемой гуманитарной ситуации в Газе, недопустимого количества гражданских жертв и уровня голода населения», — говорится в документе.

В то же время в нем нет никаких упоминаний о санкциях против Израиля, к которым ранее призывали ряд стран ЕС из-за ситуации в Газе. Саммит лишь поручил Совету ЕС на уровне министров иностранных дел продолжать «изучать соблюдение Израилем Соглашения об ассоциации с ЕС», в частности его второй статьи о защите прав человека. Никаких упоминаний о возможной приостановке действия этого соглашения в итоговом заявлении также нет.

В то же время саммит ЕС призвал к введению «новых запретительных мер против ХАМАС».

Отмечается, что саммит не только не дал никаких оценок военной кампании Израиля против Ирана и ударам США по этой стране, но и вообще ни разу не упомянул ни Израиль, ни США в контексте ситуации вокруг Ирана. -0-

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