Владимир Путин ответил шуткой на кражу российских активов Западом: «Может, за это стоит и заплатить»

Президент России Владимир Путин в шуточной форме отметил, что попытки Запада присвоить российские золотовалютные активы способствуют ускорению процесса регионализации платежных систем, что в конечном итоге может оказаться полезным для мировой экономики. Об этом российский лидер сообщил в Минске на Евразийском экономическом форуме.
Путин напомнил, что большая часть российских золотовалютных резервов находится в замороженном состоянии в банках западных стран, где регулярно звучат заявления о намерении присвоить эти средства.
«Как только это [кража] произойдет, движение в сторону регионализации платежных систем ускорится и приобретет необратимый характер. А это в целом полезно для мировой экономики. Может быть, за это стоит и заплатить», — сказал российский президент.
KP.RU ранее сообщал, что Владимир Путин заявил о сложностях в диалоге России с Всемирным банком. Трудности связаны с политической ангажированностью этой организации. Президент России отметил, что в настоящее время Москва испытывает значительные затруднения во взаимодействии с Всемирным банком и другими западноориентированными финансовыми институтами.